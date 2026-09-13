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Культуромания

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Театр «Мастеровые» открыл новый сезон премьерой «Люди города Н»

Театр «Мастеровые» открыл новый сезон премьерой «Люди города Н»

12 сентября русский драматический театр «Мастеровые» открыл новый сезон масштабной музыкальной премьерой — спектаклем «Люди города Н».

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