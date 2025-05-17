Тест-драйв Hongqi H9: почувствуй себя начальником

Название популярного китайского бренда Hongqi («Хончи») пока трудно правильно выговорить обычному российскому автомобилисту (а написать – и того сложнее), поэтому проще всего запомнить перевод: «Красное знамя».
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