Московские предприятия нарастили выпуск лекарств и медизделий

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что за восемь месяцев этого года московские предприятия выпустили более 2,8 млн ампул препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы.