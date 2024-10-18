Московские предприятия нарастили выпуск лекарств и медизделий

Министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов рассказал, что за восемь месяцев этого года московские предприятия выпустили более 2,8 млн ампул препаратов для лечения сердечно-сосудистой системы.
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