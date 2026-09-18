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FiNE NEWS

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Российские мальчишки возвращаются на мировую арену с флагом и гимном — впервые за три года!

Есть новости, от которых по-настоящему мурашки по коже. Российские футболисты до 15 лет едут на первый чемпионат мира и фестиваль ФИФА U-15 в Азербайджане — и делают это с полным комплектом государственных символов.

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