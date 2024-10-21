Что рядовые французы помнят о войне 1812 года

— Неужели Россия воевала с Францией? — Да, причём Франция напала на Россию. — А чем всё закончилось? — Русские разбили французов и захватили Париж.
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