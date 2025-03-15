Звёздный блогер из США понял, в чём русское счастье. Дело не в чистоте или экономике

В Москву приехали популярные американские блогеры экс-судья Верховного суда штата Нью-Джерси Эндрю Наполитано и бывший главный аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
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