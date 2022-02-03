Турецкий султан готовится к поглощению Украины

Эрдоган собирается с визитом в Киев, но на самом деле проводит военно-политическую рекогносцировку, чтобы не только осмотреть поле будущего боя, но и оценить оставшиеся богатства и территории, которые, по его мнению, должны будут войти в состав возрожденной Османской Империи.
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