Турецкий султан готовится к поглощению Украины

Эрдоган собирается с визитом в Киев, но на самом деле проводит военно-политическую рекогносцировку, чтобы не только осмотреть поле будущего боя, но и оценить оставшиеся богатства и территории, которые, по его мнению, должны будут войти в состав возрожденной Османской Империи.