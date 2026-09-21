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Газета.ру

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BAZA: на Пхукете задержали российского стриптизера из-за проблем с визой

BAZA: на Пхукете задержали российского стриптизера из-за проблем с визой

Российского стриптизера Алексея Миронова, известного как Лёха-Лепёха, задержали в Таиланде за нарушение миграционного законодательства, сообщает BAZA.

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