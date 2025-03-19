При переброске под Константиновку уничтожена группа иностранных наемников

В процессе попытки передислокации к линии соприкосновения в районе населённого пункта Константиновка, расположенного в Донецкой Народной Республике, была успешно ликвидирована группа иностранных наёмников, которые служили в составе Вооружённых сил Украины (ВСУ).
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