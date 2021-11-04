Языковой омбудсмен заявил о провале борьбы с русским языком на Украине

Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил о провале борьбы с русским языком на Украине. По его словам, несмотря на введение в 2019 году закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", русский язык никуда не делся.
Языковой омбудсмен Тарас Креминь заявил о провале борьбы с русским языком на Украине. По его словам, несмотря на введение в 2019 году закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", русский язык никуда не делся.
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