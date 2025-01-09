В Крыму очистили более 25 километров береговой линии от загрязнений

В результате масштабной операции по очистке береговой линии Крыма от выброса мазута, произошедшего в результате крушения танкеров в Керченском проливе, удалось убрать более 25 километров загрязненной территории, 9 января сообщает пресс-служба главного управления МЧС по республике.
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