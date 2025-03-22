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Слуцкий призвал осудить преступления Украины в отношении военнопленных

Слуцкий призвал осудить преступления Украины в отношении военнопленных

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в беседе с РИА Новости, что его коллеги по Государственной думе должны обратиться к парламентам всех стран мира, а также в ООН с призывом осудить преступления Украины и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей пыток в отношении российских военнопленных.

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