Слуцкий призвал осудить преступления Украины в отношении военнопленных

Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий заявил в беседе с РИА Новости, что его коллеги по Государственной думе должны обратиться к парламентам всех стран мира, а также в ООН с призывом осудить преступления Украины и привлечь к ответственности непосредственных исполнителей пыток в отношении российских военнопленных.
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