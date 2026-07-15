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В Ступине открылась выставка миниатюр ко Дню металлурга: что можно увидеть в экспозиции

В Ступине открылась выставка миниатюр ко Дню металлурга: что можно увидеть в экспозиции

СТУПИНО, 15 июля, ФедералПресс. В ступинской художественной галерее «Ника» начала работу экспозиция «Металлургический мир в миниатюре», приуроченная к 90-летию Ступинской металлургической компании (СМК) и профессиональному празднику – Дню металлурга.

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