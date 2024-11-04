Санду побеждает на выборах в Молдавии по итогам подсчёта почти 100% голосов

Действующий президент Молдавии Майя Санду одержала победу во втором туре выборов главы государства. Об этом свидетельствуют данные Центральной избирательной комиссии республики по итогам подсчёта 99,86% голосов, опубликованные 4 ноября.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии