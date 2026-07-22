Жители Нижнего Новгорода узаконили по амнистии около 500 гаражей

В Нижегородской области продолжается активная реализация программы «гаражной амнистии». По данным регионального управления Росреестра, с начала 2026 года жители оформили в собственность 487 гаражей и зарегистрировали 1027 земельных участков под ними общей площадью 31 306,5 квадратных метров, написало НИА «Нижний Новгород».