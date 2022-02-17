Гордость России

Ровно 170 лет тому назад нынешний Государственный Эрмитаж обрёл статус публичного музея. Фактически, превратился из «места уединения» царственных особ в место, доступное для общества - в 1852 году состоялось торжественное открытие Нового Эрмитажа.
Ровно 170 лет тому назад нынешний Государственный Эрмитаж обрёл статус публичного музея. Фактически, превратился из «места уединения» царственных особ в место, доступное для общества - в 1852 году состоялось торжественное открытие Нового Эрмитажа.
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