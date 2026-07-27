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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Байер» интересуется Мединой. «Марсель» не продаст защитника дешевле 20 млн евро

« Байер » начал переговоры с « Марселем » о трансфере Факундо Медины , сообщает Le Phocéen. Хотя соглашение между двумя клубами еще не достигнуто, руководство французской команды не исключает возможности ухода защитника.

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