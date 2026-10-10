Spot Is Four Times The Hurdle: What $50 Billion-A-Gigawatt Neocloud Rents Say About The AI Revenue Gap In the AI trade, everyone wants to know what a gigawatt is worth.
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