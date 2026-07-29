Москвичка похудела на шаурме — врач объяснила, почему не стоит это повторять

В соцсетях и СМИ обсуждают эксперимент москвички, которая в течение 30 дней ела только шаурму. По словам девушки, она ежедневно съедала одну шаурму примерно в одно и то же время, не придерживалась других диетических ограничений и сдала анализы до и после эксперимента.