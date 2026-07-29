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Москвичка похудела на шаурме — врач объяснила, почему не стоит это повторять

Москвичка похудела на шаурме — врач объяснила, почему не стоит это повторять

В соцсетях и СМИ обсуждают эксперимент москвички, которая в течение 30 дней ела только шаурму. По словам девушки, она ежедневно съедала одну шаурму примерно в одно и то же время, не придерживалась других диетических ограничений и сдала анализы до и после эксперимента.

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Комментарии
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Я бы дал ей характеристику, но у психиатра получится правильнее...
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1 м.