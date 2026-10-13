В РГУ обсудили проблему психологического состояния студентов вузов

Проблема психологического состояния обучающихся стоит остро в любом вузе, а в Рязанском государственном университете она актуальна ещё и потому, что затрагивает профессиональную сферу: там готовят педагогов и психологов, которые потом работают с детьми.
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