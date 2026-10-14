ХК «Брянск» победил «Ленинградец» со счётом 5:2. Ярослав Чеглатонов оформил хет-трик.Сегодня в Брянске состоялся матч регулярного чемпионата РХЛ между ХК «Брянск» и «Ленинградцем» из Ленинградской области.
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