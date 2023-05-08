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Продюсер Илья Авербух высказался о состоянии Романа Костомарова

Продюсер Илья Авербух высказался о состоянии Романа Костомарова

Состояние олимпийского чемпиона в парных танцах на льду Романа Костомарова продолжает улучшаться. Подробностями о его самочувствии поделился продюсер и хореограф Илья Авербух.

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