Повысят ли зарплату сотрудникам Росгидромета | ТСН24

Комитет по экологии и фракция «Единая Россия» добились повышения заработных плат в Росгидромете. Как уточняется на сайте нижней палаты парламента, в бюджете страны на трехлетний период заложено 5 миллиардов рублей на оплату труда специалистов.
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