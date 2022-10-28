Руководитель Союза потребителей назвал условия снижения цен

В России наблюдается замедление годового уровня инфляции, сообщила Общественная Служба Новостей. В интервью изданию председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал об условиях, при которых возможно снижение цен на различные группы товаров.
В России наблюдается замедление годового уровня инфляции, сообщила Общественная Служба Новостей. В интервью изданию председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал об условиях, при которых возможно снижение цен на различные группы товаров.
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