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Руководитель Союза потребителей назвал условия снижения цен

Руководитель Союза потребителей назвал условия снижения цен

В России наблюдается замедление годового уровня инфляции, сообщила Общественная Служба Новостей. В интервью изданию председатель Союза потребителей Петр Шелищ рассказал об условиях, при которых возможно снижение цен на различные группы товаров.

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