Картина дня. Фи...
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Картина дня. Финансы

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Жители Купянска массово бегут с Украины домой, ожидая освобождения города ВС России

Жители Купянска массово бегут с Украины домой, ожидая освобождения города ВС России

Жители Купянска и поселка Ковшаровка, эвакуированные украинской властью в Харьков, массово возвращаются домой, сообщил на брифинге замглавы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк.

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