Больше половины участников одежного рынка сообщили о росте оборотов

Более половины (62%) опрошенных владельцев небольших российских одежных брендов и основателей, топ-менеджеров крупных игроков этого сегмента сообщают о положительной динамике по ключевым параметрам бизнеса, пишет «Ъ» со ссылкой на опрос Fashion Consulting Group (FCG) и школой бизнес-образования Fashion Factory School.