Как изменились цены на автомобили в июне

В первый летний месяц в России снизились цены на шесть комплектаций машин. Маркетинговое агентство НАПИ проанализировало рекомендованные розничные цены (РРЦ) на новые легковые автомобили в июне 2024 года.
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