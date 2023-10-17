На Кубани будут судить медсестру: из-за ошибки умерла 10-месячная малышка

По версии следствия, в феврале прошлого года в Темрюкской ЦРБ медсестра отсоединила капельницу от катетера в вене 10-месячной малышки и промыла катетер раствором, в который ошибочно добавила не тот препарат, который был необходим.
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