Джокович поздравил Зверева: «У Саши был тяжелый год на корте и за его пределами. Он такой классный парень»

Первая ракетка мира Новак Джокович поздравил Александра Зверева с победой на итоговом турнире ATP и успешным сезоном.

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