Дипломат назвал решение УЕФА лишить РФ турниров угрозой молодежному спорту

Объявленный Латвией бойкот матчей с юношескими сборными по футболу из России противоречит не только духу спорта, но элементарному здравому смыслу, принципу олимпизма, в основе которого лежит идея недопустимости дискриминации по языковому, этническому, национальному признаку, заявил в беседе с «Известиями» 20 октября временный поверенный в делах России в Латвии Олег Зыков.