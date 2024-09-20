Общество «Знание» запускает на Ямале новый проект против буллинга

С сентября в округе стартует проект, направленный на борьбу с буллингом среди подростков. Региональные лекторы будут проводить тематические мероприятия, посвященные проблемам насилия в школьной среде, негативным явлениям в социальных сетях и их влиянию на молодежь.
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