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Общество «Знание» запускает на Ямале новый проект против буллинга

Общество «Знание» запускает на Ямале новый проект против буллинга

С сентября в округе стартует проект, направленный на борьбу с буллингом среди подростков. Региональные лекторы будут проводить тематические мероприятия, посвященные проблемам насилия в школьной среде, негативным явлениям в социальных сетях и их влиянию на молодежь.

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