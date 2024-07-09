Обучение малому бизнесу в Москве: новые курсы и возможности для развития

В Москве продолжает развиваться система поддержки малого бизнеса. За последние месяцы Государственное бюджетное учреждение "Малый бизнес Москвы" провело множество образовательных программ и мероприятий, направленных на развитие и укрепление экономики города.
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