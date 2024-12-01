Медведев: визит Кошты и Каллас в Киев говорит о настрое на продолжение конфликта

Визит председателя Европейского совета Антониу Кошты и главы дипломатической службы Евросоюза Каи Каллас в первый же день работы в Киев говорит об их настрое на продолжение конфликта, а не на благополучие ЕС.
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