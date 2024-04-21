Россияне стали меньше курить

Продажи сигарет за прошлый год снизились почти в полтора раза По информации Минздрава России, розничные продажи сигарет и папирос (тысяч штук на душу населения) составили 1,46 в 2022 году, 1,00 за 12 месяцев 2023 года, пишет «РИА Новости».