Федеральное агентство новостей №1

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Фитнес-эксперт Ротач рассказала, что тренировки до отказа способствуют мышечному росту

Фитнес-эксперт Ротач рассказала, что тренировки до отказа способствуют мышечному росту

Специалист в сфере фитнеса и питания Ирина Ротач заявила, что отказные повторения во время силовой тренировки способствуют мышечному росту.

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