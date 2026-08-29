Де Дзерби о летних трансферах «Тоттенхэма» на 380 млн фунтов: «Они все бомбические! Я очень рад. Мы привлекли хороших игроков – и они сами хотели прийти сюда»

Главный тренер « Тоттенхэма » Роберто Де Дзерби назвал трансферы клуба в межсезонье бомбическими. Клуб потратил около 380 миллионов фунтов на рынке, купив 8 игроков для основы.
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