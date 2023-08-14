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Неймар заработает 320 млн евро за два года в «Аль-Хилале». Аренда в «Барселону» исключена (Globo)

Неймар заработает 320 млн евро за два года в «Аль-Хилале». Аренда в «Барселону» исключена (Globo)

Как утверждает Globo Esporte, за этот период форвард заработает 320 млн евро. В эту сумму включены как зарплата, так и доходы от спонсорских соглашений и иной коммерческой деятельности.

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