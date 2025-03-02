Макрон допустил возможность возобновления диалога с Путиным

REUTERS/Mohamed Azakir Президент Франции Эммануэль Макрон допустил возможность того, что диалог с президентом России Владимиром Путиным состоится, отвечая на вопрос журналистов о восстановлении контактов Евросоюза (ЕС) с Москвой.
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