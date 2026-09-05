Палата интенсивной терапии: Дикиджи выиграл челленджер в Токио, а Гуменник и Семененко реабилитировались за неудачи

Владислав Дикиджи неожиданно для многих выиграл турнир одиночников на челленджере в Токио. Программа с четырьмя квадами и двумя тройными акселями позволила фигуристу стать третьим в произвольной программе и почти на 10 баллов опередить в общем зачёте призера Олимпийских игр и чемпионата мира Шуна Сато.