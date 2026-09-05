RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 676 подписчиков

Палата интенсивной терапии: Дикиджи выиграл челленджер в Токио, а Гуменник и Семененко реабилитировались за неудачи

Палата интенсивной терапии: Дикиджи выиграл челленджер в Токио, а Гуменник и Семененко реабилитировались за неудачи

Владислав Дикиджи неожиданно для многих выиграл турнир одиночников на челленджере в Токио. Программа с четырьмя квадами и двумя тройными акселями позволила фигуристу стать третьим в произвольной программе и почти на 10 баллов опередить в общем зачёте призера Олимпийских игр и чемпионата мира Шуна Сато.

Вернуться к статье
Новый комментарий от пользователя

Комментариев ещё нет

Напишите комментарий, будьте первым