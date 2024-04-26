В омских колониях (по официальным данным) за год умерло 24 человека: омбудсмен назвала причины их смертей.
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В омских колониях (по официальным данным) за год умерло 24 человека: омбудсмен назвала причины их смертей.