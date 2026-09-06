Сбербанк обратился к россиянам с предупреждением

В ходе общения с возможными жертвами мошенники нередко прибегают к упоминаниям таких аббревиатур, как ВСУ, ФСБ и МВД, и пугают перспективой привлечения к уголовной ответственности.
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