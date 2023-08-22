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Глава НБР Русефф: банк БРИКС запустит кредитование в валютах ЮАР и Бразилии

Глава НБР Русефф: банк БРИКС запустит кредитование в валютах ЮАР и Бразилии

Новый банк развития объединения БРИКС рассчитывает перевести 30% кредитования на местную валюту. В этом году сумма таких ссуд составит от восьми до 10 миллиардов долларов, заявила в интервью газете The Financial Times глава НБР Дилма Руссефф.

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