Утвержден прогноз социально-экономического развития Москвы на 2025–2027 годы

В прогнозе учли текущую ситуацию в мировой и отечественной экономике В Москве состоялось заседание Президиума столичного Правительства, на котором был рассмотрен и одобрен прогноз социально-экономического развития города на 2025–2027 годы.
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