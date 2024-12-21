Россиян предупредили о новой схеме кражи денег с Telegram-аккаунтов

Потенциальным жертвам рассылают фейковые предложения о работе.фото: unsplash.com/Adem AYМошенники разработали новый вид для кражи денег с Telegram-аккаунтов: сначала пользователям присылают фейковые предложения о работе от лица известных компаний, откликнувшимся создают учетную запись на мошенническом сайте.