По стране катится тихая и незаметная волна национализации

И

Иринушка

С нами идет война на наше уничтожение, что многажды и прямо сказано западными лидерами. А мы живем сейчас даже лучше, чем много где на западе. Так нет, вылезут непременно визгливые тварюги, которым все не так. Особенно смешен визг про поднятие пенсий в войну. Ну идиоты......