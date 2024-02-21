Государство забирает заводы у олигархов Да, я помню, что Путин прямо заявлял: "Пересмотра результатов приватизации не будет".
По стране катится тихая и незаметная волна национализации
Комментарии
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Александр Рожков
Чтобы отдать другим олигархам... Все на выборы....!
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4 час.
И
Иринушка
С нами идет война на наше уничтожение, что многажды и прямо сказано западными лидерами. А мы живем сейчас даже лучше, чем много где на западе. Так нет, вылезут непременно визгливые тварюги, которым все не так. Особенно смешен визг про поднятие пенсий в войну. Ну идиоты......
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2 час.
Юрий Наконечный
национализация в условиях госкапитализма? - похоже на перераспределение ресурсов
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55 мин.
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