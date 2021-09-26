Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией

ВовкинПолитикаУкраина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией Киев намерен требовать от Москвы немедленного подписания контракта на прокачку газа через свою территорию.Вернуться к статье86НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьГеннадий БережновКиеву требовать нужно от Байдена помощи в заключении нового контракта. Они уже сами не знают что делать и вертятся как уж на сковородке. А до конца договора ещё три года!ЕвгенийКак об этом Киев может просить агрессора? Хрен им на грязные уши!САША ЛЕПАЕВи этот не прокачивать быстрее запустят северный поток 2БОБорис ОсиповкормчийВалентин АмраевПолучите печеньку!Алекс ZLOYBOYХочу дать БЕСПЛАТНЫЙ совет нашим умникам из Газпрома и околоправительственных кругов, при "заключении" новых договоров с хохлами (и делать только так): Заключать только на ОДИН год, с возвратом холхлами всех наших "ссуд" (ихних долгов), и по предоплате (сначала "сколько хотите?" и деньги - вперёд).. .Газ поставим, и ни грамма больше... Может, мозги у хохлов и "их друзей" - немного прочистятся? Будете и дальше играться в "добрых русских" - и дальше будут плевать на нас...Владимир ОробейА як же "аггррэсссор"? а як же "самый грязный в Мире газ"? а як же "молекулы демократии" Пиндосовского СПГ? а як же санкции? Дурдом! Кунсткамера уродов (моральных): я продаю мешок картошки, а мне покупатель говорит: "Продай мне два мешка и заплати мне за перевоз их до моей хаты". Такая хохлобандэровская "логика".Комментировать
Свежие комментарии