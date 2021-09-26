Вовкин

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  • Владимир Оробей
    А як же "аггррэсссор"? а як же "самый грязный в Мире газ"? а як же "молекулы демократии" Пиндосовского СПГ? а як же с...Украина настаивае...
  • Алекс ZLOYBOY
    Хочу дать БЕСПЛАТНЫЙ совет нашим умникам из Газпрома и околоправительственных кругов, при "заключении" новых договоро...Украина настаивае...
  • кормчий
    Смешное покушение...

Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией

Украина настаивает на немедленном подписании газового контракта с Россией

Киев намерен требовать от Москвы немедленного подписания контракта на прокачку газа через свою территорию.

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Геннадий Бережнов
Киеву требовать нужно от Байдена помощи в заключении нового контракта. Они уже сами не знают что делать и вертятся как уж на сковородке. А до конца договора ещё три года!
Евгений
Как об этом Киев может просить агрессора? Хрен им на грязные уши!
САША ЛЕПАЕВ
и этот не прокачивать быстрее запустят северный поток 2
Борис Осипов
кормчий
Валентин Амраев
Получите печеньку!
Алекс ZLOYBOY
Хочу дать БЕСПЛАТНЫЙ совет нашим умникам из Газпрома и околоправительственных кругов, при "заключении" новых договоров с хохлами (и делать только так): Заключать только на ОДИН год, с возвратом холхлами всех наших "ссуд" (ихних долгов), и по предоплате (сначала "сколько хотите?" и деньги - вперёд).. .Газ поставим, и ни грамма больше... Может, мозги у хохлов и "их друзей" - немного прочистятся? Будете и дальше играться в "добрых русских" - и дальше будут плевать на нас...
Владимир Оробей
А як же "аггррэсссор"? а як же "самый грязный в Мире газ"? а як же "молекулы демократии" Пиндосовского СПГ? а як же санкции? Дурдом! Кунсткамера уродов (моральных): я продаю мешок картошки, а мне покупатель говорит: "Продай мне два мешка и заплати мне за перевоз их до моей хаты". Такая хохлобандэровская "логика".

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