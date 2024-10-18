Для большинства россиян ремонт стал источником сильного стресса

Ремонт — это не только финансовый вызов, но и серьезное испытание для психики. Согласно результатам опроса "Профи", для 82% россиян этот процесс стал источником сильного стресса, а каждый третий признался, что ссорился с близкими в процессе.
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