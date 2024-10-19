Стало известно о возможных нарушениях Лерчек условий домашнего ареста

Российский блогер Валерия Чекалина (Лерчек) могла нарушить условия домашнего ареста. Она пользовалась интернетом, так как сотрудники ФСИН зафиксировали ее лайк под постами родственников в социальной сети.
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