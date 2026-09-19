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Березовский: «Не думаю, что Сафонов получит звание лучшего вратаря мира»

Березовский: «Не думаю, что Сафонов получит звание лучшего вратаря мира»

Бывший вратарь «Зенита» Роман Березовский усомнился в шансах вратаря «ПСЖ» Матвея Сафонова получить приз имени Льва Яшина как лучшему голкиперу года.

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