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«Из-за «Ледникового периода» разошлось много семей, это правда. Такое происходит каждый год» — участники проекта

«Из-за «Ледникового периода» разошлось много семей, это правда. Такое происходит каждый год» — участники проекта

Популярный проект «Ледниковый период», который выходит на Первом канале, стал причиной разводов во многих семьях.

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